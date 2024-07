Il nuovo trend Cortisol Face di TikTok | cos’è e tutti i rimedi

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Ildichiamato “” sta attirando l’attenzione degli utenti sulla piattaforma, esplorando come lo stress possa influire sull’aspetto del viso, in particolare causando infiammazione. I creatori di contenuti stanno discutendo il concetto e suggerendo metodi per combatterlo. Sebbene questo termine abbia guadagnato popolarità sui social media, il fenomeno è noto in campo medico come “moon,” una condizione in cui alcune malattie possono causare un gonfiore estremo. “”: Ildi(e come combatterla) Secondo la dottoressa Amanda Kahn, una medica specializzata in cure primarie e longevità con base a New York, “Ci sono alcune malattie o sindromi in cui è possibile avere alti livelli dio.