EA Sports FC 25 come ottenere l’Accesso Anticipato per giocare prima del lancio

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Poche ore fa Electronic Arts ha annunciato ufficialmente EAFC 25, nuovo capitolo della serie in arrivo sul mercato il 27 settembre 2024 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Anche in questo caso sarà possibileal gioco una settimasfruttando. Quindi perad EAFC 25 è necessario preordinare l’Ultimate Edition oppure sottoscrivere un abbonamento ad EA Play Pro, EA Play oppure ancora ad Xbox Game Pass Ultimate. In questo modo è infatti possibile iniziare aal nuovo titolo della serie calcistica ben 7 giorni, di conseguenza dalla giornata del 20 Settembre 2024.