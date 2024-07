EA FC 25 Rimosso Il 4321 | Il Modulo Meta Non Sarà Disponibile

Leggi tutta la notizia su fifaultimateteam

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Ilè statoda EA Sports FC 25. Con la presentazione del nuovo simulatore calcistico di Electronic Arts è stata confermata questa importante novità. Il, che è stato largamente utilizzato ( per non dire abusato ), è stato ilinper tutto l’anno in EA FC 24. La notizia della sua rimozione ha suscitato una reazione nella community. Diciamolo pure senza nasconderci, ilè rotto in quanto permette di schierarsi in fase offensiva con un 3421 mentre nella fase difensiva la squadra attua un più compatto ed equilibrato 442. In questo modo, come indicato nella nostra guida dedicata al, gli equilibri di squadra sono pressocchè perfetti se si è in grado di difendere ed intervenire con il giusto tempismo.