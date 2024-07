Dopo lo stalking il percorso riabilitativo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024)mesi di messaggi molesti via social e minacce di morte, ha denunciato più volte un giovane con cui si era frequentata per un breve periodo. Una situazione di angoscia che, però, pare aver trovato una via risolutiva ieri in tribunale, col consenso del giudice Luigi Tirone: l’imputato ha infatti deciso di intraprendere unin un centro antiviolenza, che verrà monitorato nei prossimi sei mesi. Dovesse funzionare, si arriverebbe a una conciliazione tra le parti. Tutto è iniziato nel dicembre 2023, quando tra i due era finita una breve storia. Per la donna, residente in Val d’Enza e difesa dall’avvocato Marco Dallari (in foto assieme al suo staff composto dalle praticanti Chiara Catellani e Parveen Kaur), la quotidianità si è subito trasformata in un incubo.