Che cos’è e come si tramette il virus Oropouche | i sintomi da tenere d’occhio

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 17 luglio 2024) All’ospedale Sacco di Milano sono stati diagnosticati due casi di: in totale i casi registrati in Italia sono ora quattro, due in Lombardia, uno in Veneto e uno a Forlì. Ma cheil? Esi trasmette? E quali sono iai quali prestare attenzione. Di seguito tutte le informazioni disponibili. CheildiLa febbre diprende il nome dalla località di Trinidad e Tobago, dove ilfu scoperto e isolato per la prima volta nel 1955, nei pressi del fiume omonimo sull’isola di Trinidad. Questa malattia è causata dal, che si trasmette attraverso le punture di moscerini infetti (piccole mosche) e zanzare. Appartiene al gruppo degli arboche si diffondono agli esseri umani e ad altri vertebrati tramite artropodi ematofagi,mosche, zanzare e zecche.