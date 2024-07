Caldo da star male | malori a raffica e incidenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Anche ieri giornata torrida in città dove si sono sfiorati i 38 gradi. Oggi le previsioni prevedono il picco fino a 40 gradi. Ipurtroppo sono all’ordine del giorno. La Croce Gialla ha soccorso ieri mattina in piazza a Collemarino un uomo di 76 anni che ha avuto una crisi respiratoria molto probabilmente dovuta al gran. L’anziano è stato portato al pronto soccorso di Senigallia e non a Torrette dove la situazione, seppur sotto controllo, rischia di diventare molto pesante. Nel pomeriggio lungo la strada che sale in direzione di Casino di Paterno si è verificato un frontale tra un taxi sanitario della Croce Rossa (foto), su cui viaggiava solo il conducente e una vettura. Due le persone finite in ospedale con codici di media gravità, il conducente del mezzo della Croce Rossa e il conducente dell’altra vettura, un ragazzo di 29 anni.