Billie Lourd legatissima a mamma Carrie e alla sua eredità cinematografica

(Di mercoledì 17 luglio 2024)è figlia d’arte: sua madre è la compiantaFisher e, proprio come lei, ha cercato di lasciare un segno nel mondo dello spettacolo recitando anche in Star Wars. Figlia diFisher,ha ereditato da sua madre il talento e la passione per il mondo dello spettacolo. Negli ultimi anni ha preferito concentrarsi di più sulla sfera privata (èdi due), ma non ha rinunciato di tanto in tanto ad un red carpet altamente glam come quello dei Vanity Fair Oscar Party. Sono trascorsi sette anni dall’improvvisa scomparsa diFisher e, puntualmente, sua figlia le dedica un pensiero via Instagram, condividendo vecchie fotografie insieme.. Crediti: Ansa/Instagram – VelvetMagClasse ’92,è nota soprattutto per aver recitato in Scream Queens così come in American Horror Story.