Atp Amburgo 2024 | programma orari e ordine di gioco giovedì 18 luglio

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Il, glie l’didell’Atp 500 di, evento sulla terra battuta tedesca, per quanto concerne la giornata di18. L’azzurro Flavio Cobolli scenderà in campo per il secondo turno: dopo aver sconfitto Daniel Altmaier al debutto, il tennista cresciuto a Roma sfiderà il cinese Zhizhen Zhang, testa di serie numero 8. Si rivedranno in campo anche Holger Rune e Alexander Zverev sul Centrale, i due favoriti per arrivare sino in fondo in Germania. Di seguito tutti gli incontri.ATP 500(18) CENTER COURT dalle ore 12.00 – (5) Fils vs Djere a seguire – Cobolli vs (8) Zhang a seguire – (Q) Trungelliti vs (2) Rune non prima delle ore 18.30 – (1) Zverev vs Gaston Atpdi18SportFace.