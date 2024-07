Atp Amburgo 2024 match interrotti per pioggia | slitta il programma

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Ildell’Atp 500 diha subito una frenata durante il pomeriggio di mercoledì 17 luglio, per via della. Al termine del confronto tra Alexander Zverev e Jesper De Jong, con vittoria del tedesco in due set, il maltempo ha causato dei disagi sul rosso del torneo teutonico: interrotta la partita in corso tra Ugo Blanchet e Pedro Martinez, fermati nel cuore del terzo set, così come posticipati gli altriinin Germania. Nel prosieguo della giornata, dovrebbero scendere in campo anche giocatori del calibro di Francisco Cerundolo e Sebastian Baez, impegnati rispettivamente con Maximilian Marterer e Dusan Lajovic. Seguiranno aggiornamenti sulle condizioni metereologiche e dunque sull’evolversi deldell’Atp di. AGGIORNAMENTI: ATP15.