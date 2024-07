Ateneo Udine in gara internazionale aerei radiocomandati Air Cargo Challenge

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di mercoledì 17 luglio 2024) L’Università diha conquistato il secondo posto, primo fra gli atenei italiani, nelladi“Air2024” che si è svolta ad Aachen, in Germania. L’friulano ha partecipato con il gruppo “AeroUd” formato da sei studenti di ingegneria elettronica e meccanica del Dipartimento Politecnico di ingegneria e architettura. La competizione consisteva nel far trasportare a un prototipo di velivolo il carico maggiore nel minor tempo, consumando meno energia possibile. Si sono sfidate 30 squadre, di altrettante università, di 11 Paesi europei e da Australia, Cina, India e Stati Uniti. Per l’Italia hanno gareggiato, oltre all’di, quelli di Napoli, Padova, Pisa e i politecnici di Milano e di Torino.