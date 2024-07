Anticipazioni Tempesta D’Amore la puntata di oggi 17 Luglio

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 17 luglio 2024): una nuova e sorprendentedista per essere trasmessa sugli schermi di Rete 4 a partire dalle 19:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.: ladel 17Noah confessa a Max di essersi innamorato di Valentina. Nel mentre l’evento lancio della cucina naturale di Robert è un successo. Eleni riprende l’hobby della ceramica, in vista del mercatino di beneficenza, mentre Erik mette in atto il suo piano di seduzione, ma quando Yvonne ed Erik vanno di soppiatto in una camera dell’albergo, dove vengono scoperti da André.