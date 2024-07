Alberi su cabinovia passeggeri portati in salvo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) I vigili del fuoco e il soccorso alpino sono intervenuti nel tardo pomeriggio per la caduta di alcunisu unaa Plan di Corones, in val Pusteria. Non ci sono feriti. I soccorritori stanno portando in. A causa del forte vento, che si è alzato nel pomeriggio, alcunisi sono appoggiati sulla fune dellaRied, in servizio anche d'estate per trasportare gli escursionisti sulla montagna Plan de Corones, alta 2.275 metri, molto frequentata anche per il museo della montagna di Reinhold Messner. L'impianto - apprende l'ANSA dai soccorritori - è stato subito fermato. Mentre le cabine, che si trovavano nella parte alta, sono state riportate nella stazione a monte, idelle altre cabine sono stati recuperati con l'elicottero con il verricello.