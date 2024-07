Abusa di una donna per tutta la notte e la tiene sequestrata | è in carcere

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) PISA – Una vicenda inquietante in una delle zone più frequentate della città. Una violenza sessuale continuata e ripetuta in una zona appartata poco distante dalla stazione che alla fine si è configurata anche come sequestro di persona. A intervenire i poliziotti della squadra mobile della questura di Pisa e della Polizia Ferroviaria che hanno fermato un quarantacinquenne egiziano. Laha raccontato alla Polfer di essere stata vittima di violenza sessuale ad opera di uno sconosciuto incontrato in stazione. L’uomo si era mostrato inizialmente gentile per poi minacciarla con una pietra, intimandole di seguirlo, A questo punto si è consumata la violenza, durata diverse ore. La, dopo gli abusi, è stata anche costretta a rimanere abbracciata al suo aguzzino ed è riuscita a scappare soltanto quando l’uomo si è addormentato.