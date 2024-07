Webuild Pietro Salini | Nuovo ponte Baltimora sia simbolo di sicurezza e orgoglio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) (Adnkronos) - Oltre a “essere più sicuro”, ildi“deve poter essere undella rinascita” della città. Lo ha detto, amministratore delegato del gruppo, in un'intervista al quotidiano americano Baltimore Sun, illustrando la proposta preliminare per uninviata al governo del Maryland subito dopo l'incidente del 26 marzo scorso, quando il Francis Scott Key Bridge è stato distrutto da una nave mercantile, provocando la morte di 6 persone. Facendo un parallelismo con il crollo delMorandi di Genova, ricostruito dain soli 15 mesi,ha osservato che quello accaduto “è più di un semplice collasso infrastrutturale. È come avere una cicatrice nella carne della gente, degli abitanti”. Il disegno pro-bono inviato dae dalla sua controllata americana Lane Construction prevede un'elegante struttura strallata.