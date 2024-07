Tour de France 2024 Jasper Philipsen | Cresco di giorno in giorno spero nulla di grave per Girmay

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 16 luglio 2024)si prende la terza vittoria del suode. Il velocista della Alpecin-Deceuninck arriva a braccia alzate nella Gruissan-Nimes, sedicesima tappa della Grande Boucle, vincendo quasi per distacco su Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious) ed Alexander Kristoff (Uno-X Mobility). Un successo importante soprattutto in ottica maglia verde. A causa della caduta patita a 1500 metri dal traguardo, il leader della speciale classifica Biniam(Intermarché-Wanty) non ha collezionato punti e dunque il margine tra i due ora è di sole 32 lunghezze. Bisognerà però inventarsi qualcosa in un finale disenza una ulteriore chance per i velocisti. “Sono veramente contento di questa vittoria, la terza del mio– afferma– davvero un gran lavoro di squadra. Bellissimo tornare a vincere.