Salta il condono Salva-Milano Figuraccia di Salvini ma la Lega è pronta a riprovarci

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 16 luglio 2024) Unaper Matteo. Una porta in faccia al sindaco diBeppe Sala. Una battaglia vinta (per ora) contro il colpo di spugna che mirava a bloccare la magistratura. È la sintesi della morte in culla dell’emendamento, che laper mesi aveva sbandierato come la panacea per “sanare” la ferita dei grattacieli fantasma. Un vero e proprioedilizio destinato a bloccare le inchieste sull’urbanistica “allegra” che per anni ha permesso a costruttori, sviluppatori e progettisti di spacciare per “ristrutturazioni” la trasformazione di box monopiano in torri da 85 metri. Il tutto in assenza di uno straccio di piano urbanistico. Oltre 150 i progetti finiti sotto il faro della procura.