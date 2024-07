Reazione a Catena ' nobile' vittoria per le Salsa e Merenda | la reazione

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di martedì 16 luglio 2024) Puntata divertente e vincente quella di martedì 16 luglio di. Dopo una serata “no”, lesono tornate a battere cassa, e lo hanno fatto dopo aver sudato le fatidiche sette camicie. Le new entry di Viareggio, infatti, si sono dimostrate piuttosto brave nei vari giochi, cadendo però a L'Intesa Vincente. Scopriamo cosa è accaduto e a quanto ammonta il montepremi vinto., puntata del 16 luglio 2024: lecontro i Salmastri A dare del filo da torcere a Carola, Mariasole e Marianna sono stati i cosiddetti Salmastri, provenienti da Viareggio, in Toscana. Pamela, Laura e Stefano hanno scelto di farsi soprannominare in questo modo in onore del loro luogo di provenienza. Nel dettaglio, a Viareggio c'è il mare che tende a lasciare il salmastro sulla pelle.