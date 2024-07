Pessano e Quelimane uniti | Lavoriamo con il Mozambico per dare anche noi una mano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 16 luglio 2024) Un Memorandum d’intesa porta il Piano Mattei in Martesana. Anzi, proprio in questo spicchio di Lombardia nasce un modello destinato a fare proseliti: piccoli comuni che partecipano al grande programma di sviluppo dell’Africa lanciato dal governo. Ieri, il sindaco dicon Bornago Alberto Villa ha firmato l’accordo con il collega Manuel de Araùjo, primo cittadino di, in. Uno dei paesi più poveri del continente "madi quelli più proiettati al futuro con un Pil in crescita dell’8% l’anno". Lui, sorriso smagliante, alla guida di una città di 450mila abitanti e in corsaper il governatorato della sua regione, ha in testa un’idea chiara: "Sviluppo per noi grazie a piccole e medie imprese italiane disposte a venire dalle nostre parti". Uno scambio economico che diventerà l’ossatura di un progetto che abbracceràla formazione.