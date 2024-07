Offida arriva ’PiCene’ | Collaboreranno 15 chef

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024) A tavola insieme per il territorio. Il 31 luglio asi terrà l’evento PiCene, che avrà luogo in via Roma con lo sfondo suggestivo della chiesa di Santa Maria della Rocca. Organizzato dall’Associazione Provinciale Cuochi Ascoli Piceno, affiliata FIC, in collaborazione con Dipartimento Solidarietà e Emergenze, Pro Loco di, Associazione Borgo Miriam, Consorzio Tutela dei vini Piceni e con il patrocinio del Comune di. "Non una semplice cena – spiega l’assessora al Turismo, Isabella Bosano - ma molto di più. Con due obiettivi importantissimi: la collaborazione di 15per valorizzare i borghi piceni in un’iniziativa itinerante, a partire dal Comune di, con 270 persone che potranno deliziare l’eccellenza dei nostri territori.