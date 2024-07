Napoli chi può partire…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 16 luglio 2024) Il mercato delin uscita: di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna de Il Mattino. “Bisogna vendere, e alla svelta. Va venduto almeno uno tra Natan o Juan Jesus. Se non, tutti e due. Senza dimenticare la posizione di Ostigard. D’altronde, l’undicesima difesa dell’ultima serie A, ha bisogno di un radicale cambio di volti. Un grande groviglio, insomma”. Mario Rui: ciao? “Con Hermoso, anche Mario Rui è uno di quelli che potrebbe considerarsi al capolinea, anche perché a sinistra i giochi sono fatti. E in attacco: il test di oggi per Simeone può dargli fiducia dopo una stagione tra le retrovie. Dell’esercito dei 28 che è qui in Val di Sole ne resterà solo la metà: Caprile e Contini dovrebbero completare, con Meret, il terzetto dei portieri”.