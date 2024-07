Mar Mediterraneo Confeuro | È allarme rosso Tuteliamo biodiversità ed economia blu

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 16 luglio 2024) “intende esprimere tutta la propria preoccupazione per la “condizione di salute” del Mar, le cui risorse ittiche iniziano a essere sempre più scarse. Stime e dati, purtroppo, descrivono un mare “malato”, vittima dell’inquinamento e degli eccessi delle attività umane, un mare in continuo cambiamento a causa del riscaldamento globale che muta l’acidificazione e le temperature delle acque con conseguenti e deleteri effetti sulla fauna marina: ad esempio, la proliferazione di nuove specie aliene, come il granchio blu e il verme cane, con grave e negativo impatto sull’ecosistemo marino“. Così, in una nota stampa, Andrea Tiso, presidente nazionale, la Confederazione degli Agricoltori Europei e del Mondo.