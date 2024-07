Maltrattamenti in famiglie e lesioni aggravate | allontanato

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 16 luglio 2024) I Carabinieri intervengono a Mirabella Eclano nei confronti di un uomo in esecuzione ad uno specifico provvedimento Nella serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano hanno dato esecuzione al “Decreto del P.M. di allontanamento d’urgenza dalla casa familiare”, emesso dalla Procura della Repubblica di Benevento nei confronti di un uomo di Mirabella Eclano, gravemente indiziato in ordine ai delitti diin famiglia eai danni della moglie convivente, la quale si era rivolta ai militari dell’Arma per sporgere denuncia quello stesso giorno. Il provvedimento cautelare urgente (recentemente introdotto all’art. 384 bis comma 2 bis c.p.p. dalla legge n.