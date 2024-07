Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) Una campagna di gratitudine il 17 luglio con il "Day"Diffusigiapponesi dicono "Grazie" in quattro paesi del mondo TOKYO, 17 luglio 2024 /PRNewswire/L'organizzazione antiABJ è pronta per lanciare sui giornali una campagna pubblicitaria (organizzata da Authorized Books of Japan) negli Stati Uniti e in Italia, Spagna e Francia il 17 luglio, dal titolo "Day", per sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemiti ddei. È giunto a 1.332 il numero dei siti di, principalmentein varie lingue, e la quantità dialsui soli 10 principali siti dicon traduzione in inglese è di 0,8 miliardi diUSA, una cifra che aumenta ogni anno e che richiede un'azione immediata (maggio 2024).