Inter novità per l’allenamento odierno e certezza per domani | la scelta di Inzaghi!

(Di martedì 16 luglio 2024) L’si è allenata in mattinata ad Appiano Gentile in vista dell’impegno dicontro il Lugano, l’incontro che darà il via alla preparazione estiva dei nerazzurri per la prossima stagione. LA– L’si è allenata nella mattina di oggi, 16 luglio, per prepararsi in vista della sfida dicontro il Lugano. L’allenatore nerazzurro Simone, secondo quanto riportato da Matteo Barzaghi a Sky Sport, ha deciso di non tenere una seduta nel pomeriggio, preferendo dare ai calciatori una mezza giornata di riposo.l’ultima rifinitura prima della sfida con gli svizzeri.raddoppia: la decisione perdidell’! IL PROGRAMMA – Per quanto riguardo la giornata di, invece,ha deciso per il doppio allenamento, con una prima seduta nella mattinata e una seconda nel pomeriggio.