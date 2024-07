Il ‘Torneo 24 H dell’Orto’ Vittoria per ‘Loggia al 42’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024) A Fermo, c’è un torneo durante il quale si sommano minuti e secondi fino ad arrivare a 24 ore consecutive, e forse qualcosa in più: il24 Hdi Santa Caterina. Al termine della 19esima edizione della sfida a calcetto entrata di diritto a far parte integrante della vita sociale di un’intera provincia,di misura per la squadraal 42’ (foto Giacomo Bacalini) con Luca Orsini, Amedeo Concetti, Riccardo Rossi, Alex Ricci, Luca Babucci, Ismail Boutimah, Fabio Rosetti sulla 2a classificata ‘Rosticceria Claudio e Paola’.