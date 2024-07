Il cda si presenta alla città Tanti volti nuovi una conferma

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024) "Un gruppo eterogeneo per formazione ed esperienza. Arriviamo da cose talmente diverse che ognuno di noi può portare al tavolo qualcosa di innovativo e complementare per interpretare al meglio e dare risposte ai bisogni della comunità". Silvia Poli, nuova presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola,così il Consiglio di amministrazione che assieme a lei guiderà Palazzo Sersanti per i prossimi quattro anni. Insediatosi lo scorso 13 giugno, ieri il nuovo Cda si èto ufficialmente agli organi di informazione. Sette i componenti, tre donne e quattro uomini. Età media 57 anni.