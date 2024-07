Harry Kane perdente modello

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di martedì 16 luglio 2024) Al momento della consegna della medaglia d’argento riservata agli sconfitti,è il primo degli inglesi a passare in mezzo alle due file formate dai giocatori spagnoli che sono lì a rendere omaggio agli sconfitti, senza comunque riuscire a mettere da parte l’entusiasmo. Mentre passano tristi i giocatori inglesi, il sorriso di Yamine Lamal luccica, aiutato anche dal suo apparecchio.cammina tra le maglie rosse a passo svelto, con uno sguardo severo che cerca di nascondere le lacrime. Stringe le mani delle figure istituzionali presenti il più in fretta possibile, incrociando il loro sguardo giusto il tempo necessario, prima di farsi infilare al collo da Aleksander ?eferin la medaglia di consolazione. È difficile non provare empatia di fronte a questa scena, all’idea cheha passato un’altra stagione sfiorando trofei che non ha potuto toccare.