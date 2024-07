GEMMA AMOROSO su Unplugged Playlist

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di martedì 16 luglio 2024) Abbiamo realizzato un episodio che è un appuntamento speciale di “” dedicato al Festival Internazionale Voci dal Mediterraneo, che è un contest musicale che si svolgerà a Pantelleria a fine luglio. Chi èè di Trapani e canta per passione dall’ età di tre anni. Entrando come finalista in un concorso over 50 ho cominciato a cercare di crescere prendendo lezioni di canto. Lo scorso anno ha conosciuto Massimo Galfano grazie all’Olimpia Festival. Le chiediamo subito: “Per te è stato importante l’Olimpia Festival, che cosa ha rappresentato?”. Ci racconta che è una delle pochissime occasioni che è vicino casa sua.