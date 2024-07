Futsal Due importanti conferme per la Vigor Fucecchio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) Altre duesono arrivate in casa, in vista del campionato di serie C1 2024-‘25. Si tratta di due prodotti del vivaio, che faranno parte della rosa, anche se non saranno immediatamente a disposizione. Per il classe 2003 David Settesoldi, dopo l’esperienza fuori Italia che lo ha tenuto lontano dai campi da ottobre fino a fine febbraio scorso, il ritorno da una nuova attività professionale è previsto per metà settembre, mentre il classe 2004 Alberto Pellegrini sarà a disposizione da fine gennaio al termine di un prestigioso e qualificante Erasmus a Madrid. Giocatori di spessore tecnico importante e cresciuti tantissimo nell’ultimo biennio in serie B.