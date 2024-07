FOTO Il Comandante della Legione Carabinieri Campania in visita ad Avellino

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 16 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiQuesta mattina il Generale di Divisione Canio Giuseppe La Gala, da pochi giorni”, è giunto inad. Al suo arrivo presso la “Caserma Litto”, l’Ufficiale Generale è stato ricevuto dalProvinciale, Colonnello Domenico Albanese, prima di incontrare una rappresentanza di tutti i reparti dell’Arma che operano nella provincia, nonché il personale in congedo dell’Associazione Nazionalee dell’Associazione Nazionale Forestali. Al Generale sono state illustrate le principali attività condotte dai reparti dipendenti, quelle ancora in corso e le indagini tuttora in atto per il contrasto alla criminalità organizzata, nonché la situazione dell’ordine esicurezza pubblica del territorio irpino.