Filadelfia Pioggia sul cemento è il singolo d’esordio di Francesca Gugliotta

(Di martedì 16 luglio 2024) Da venerdì 19 luglio 2024 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “SUL”, il primodi FRANCI. Il brano “sul”, pubblicato dall’etichetta DMB Production e distribuito da Sony Music Italia, nasce in un pomeriggio buio e malinconico, momenti frequenti nella vita di ogni adolescente. Spesso a quest’età si ha paura del futuro e ci si sente oppressi dalle proprie insicurezze e fragilità, nonostante ci si renda conto che qualcosa di bello in ognuno di noi c’è, come due pianeti vicini che saranno sempre inseparabili. Ci sono momenti, però, in cui quelle insicurezze hanno il sopravvento sui sogni e sulla parte bella di ognuno di noi, fino a quando razionalmente ci si rende conto che non sono altro che un limite alla realizzazione dei propri sogni.