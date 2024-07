Endless Love Anticipazioni Puntate dal 22 al 26 Luglio 2024 | Nihan Partorisce Deniz!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di martedì 16 luglio 2024)dal 22 al 26: anche Onder perde la vita per lo shock dopo l’addio ad Ozan, mentredà alla luce la sua prima figlia, che si chiamaprosegue e, nel corso delledal 22 al 26, al centro dell’attenzione ci sarà il dramma che dovrà affrontare la famiglia Sezin dopo la morte di Ozan. Al centro però ci sarà anche un evento positivo, ossia la nascita della piccola. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.: dove eravamo rimasti? Ozan scopre la verità sulle bugie di Zeynep e capisce che è stato ripetutamente tradito. Per questo motivo si mette in contatto con Zeynep dicendole che è una bugiarda. La ragazza crede di essere spacciata, mentre Ozan accusa un malore dopo la telefonata e viene ricoverato in ospedale.