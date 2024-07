Cosa non vogliono farci vedere Polemiche dopo Battiti Live Ilary Blasi ancora censurata

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 16 luglio 2024)del pubblicola messa in onda della seconda puntata di. Nella serata del 15 luglio Canale 5 ha trasmesso il programma condotto dae Alvin, ma subito si sono notate delle nuove censurequelle già avvenute nel primo appuntamento. E chi stava guardando la tv ne è rimasto molto deluso, dato che alcuni video in questione erano già circolati nei giorni scorsi.è infatti già stato registrato, ma Mediaset sta trasmettendo in differita le puntate, mentre Radio Norba TV ha fatto le dirette in passato.è rimasta ‘vittima’ di altre censure, ma non è stata solo lei a finire nel mirino. Anche due dei più importanti cantanti italiani non sono stati ripresi, durante un loro momento divertente vissuto con le persone presenti nella città di Molfetta. Leggi anche: “Questo non l’hanno fattoin tv”.