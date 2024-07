Chiara Ferragni e Fedez litigano furiosamente in ospedale | ecco cosa è successo tra i Ferragnez prima del divorzio

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di martedì 16 luglio 2024) Nonostante inizialmente avessero dito di essere in rapporti distesi, oggi la situazione fraè decisamente cambiata:in? Inizialmente, nello studio di Fabio Fazio, l’influencer di Cremona aveva raccontato di avere un buon rapporto con il padre dei suoi figli, sebbene ci fosse una grossa crisi matrimoniale in corso. Da quelle dizioni, però, le cose sono precipitate:ha rilasciato il singolo Sexy Shop, in cui lancia frecciatine all’entourage die anche direttamente a quest’ultima. Ancora, poi, si è parlato a lungo delle relazioni di entrambi: mentre si vocifera che lei stia con un uomo ben più grande, di lui si sa che – dopo aver frequentato la modella Garance Authié – ha iniziato un flirt con Sveva Magatti.