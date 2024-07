Calzone al forno | una delle meraviglie napoletane!

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di martedì 16 luglio 2024) Ilalè altraeccellenze della cucina italiana. L’impasto è un guscio soffice e croccante simile alla base della pizza, il ripieno è ricco: pomodoro e scamorza lo rendono golosissimo per grandi e piccini. Nessuno resiste al suo profumo inebriante. Per realizzarlo non occorre essere professionisti del mestiere, basta un po’ di buona volontà e di pazienza. Proviamoci insieme!al: ingredienti e preparazione Per questa ricetta occorrono: per l’impasto: 500 gr di farina 00 300 gr di acqua 4 gr di lievito di birra disidratato 50 gr di olio evo + q.b. per la lievitazione q.b. di sale per il ripieno: 200 gr di passata di pomodoro 150 gr di provola q.b. di origano q.b. di olio evo q.b. di sale. Con queste dosi otterremo 2 porzioni. Il procedimento Iniziamo a preparare l’impasto.