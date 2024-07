Beetlejuice Beetlejuice Winona Ryder | Mi sono incontrata in segreto con Tim Burton per decenni

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 16 luglio 2024) Neppure gli agenti dierano al corrente dei suoi incontri segreti con Timper dar vita a un seguito della commedia di culto.ha provato pera realizzare un sequel ditanto da incontrarsi segretamente col regista Tim** più e più volte. Obiettivo comune, tornare a raccontare le avventure della famiglia Deetz e dello spiritello malefico che li tormenta dopo essere stato involontariamente contattato dai vecchi padroni di casa deceduti. L'attrice ha confessato ad Harper's Bazaar di non aver mai rinunciato al progetto che ha preso vita quasi trentacinque anni dopo l'uscita dell'originale. "Cistate un sacco di volte in cui i miei agenti non sapevano neppure che lo avrei incontrato", ha dettoriferendosi ai