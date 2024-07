ATP Bastad Rafael Nadal ha vita facile | vittoria in due set con il figlio di Borg

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 16 luglio 2024) Debutto senza particolari problemi per Rafa. Il mancino di Manacor si impone in una partita dal sapore rievocativo, poiché di fronte a lui, per uno strano caso del destino, si è ritrovato contro Leo, ildi Bjorn. Uno di quei scontri che, per accostamenti di cognomi, potresti fare soltanto nei videogames. Ma invece, Leo è una wild card ventunenne a malapena nei primi 500 al mondo premiata nel torneo di casa di: ed il risultato è un 6-3 6-4 senza particolari emozioni. L’impressione del primo set non è se il break in favore diarriverà, ma quando.non ha il talento di cotanto padre, ma almeno prova a fare la partita tenendosi in linea di galleggiamento per i primi tre giochi, ma poi arriva la zampata del maiorchino, che alla seconda palla break prende margine con una bella palla corta.