Anche Silvetti non se la passa bene | 70esimo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024) "Debutto" alposto, a pari merito con i colleghi Rinaldo Melucci (Taranto) e Francesco Italia (Siracusa), per Daniele, nella classifica i gradimento dei sindaci delle città capoluogo di provincia, redatta dall’Istituto demoscopico Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore e pubblicata ieri. Il primo cittadino di Ancona è entrato nella graduatoria della Governance Poll a partire da quest’anno: nel 2023, infatti, in quanto eletto a fine maggio, non era stato compreso (come gli altri delle città chiamate alle urne). Le interviste alle persone, svolte tra maggio e luglio 2024, sono state effettuate su 600 elettori di ciascun comune. Edagli anconetani, disaggregati per genere, età ed area di residenza, è stato chiesto un giudizio complessivo sull’operato del sindaco.ha toccato il 48,5 per cento, contro il 51,7 del giorno dell’elezione (-3,2). Lo ha visto, quel ...