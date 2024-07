ZEBRA TSO sono fuori con l’Ep d’esordio GENESI

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 15 luglio 2024) “Genesi” èd’esordio degliTSO, disponibile dal venerdì 12 luglio 2024 che unisce rock e pop. “Genesi” èd’esordio della bandTSO Tutto lo spirito ribelle deiTSO in “GENESI”,d’esordio uscito venerdì 12 luglio 2024 per Uma Records e in distribuzione Sony Music Italy. Etichetta: Uma RecordsDistributore: Sony Music Italy. Lerità di “Genesi” Con “GENESI“, anticipato dai singoli “BRAVO RAGAZZO“, “NON HO INVENTATO IO IL TUCA TUCA” e “DIN DON DOWN“, iTSO si presentano con la loro tipica sfrontatezza e irriverenza. I testi affilati e dissacranti si uniscono a produzioni in cui il rapcore si contamina col rock alternativo in un sound esplosivo che è diventato la loro firma e che caratterizza l’intero EP.