Varcaturo rissa in spiaggia tra due donne | si accapigliano per un lettino in prima fila Panico e caos tra i bagnanti video

(Di lunedì 15 luglio 2024) Sarà il caldo, sarà l’ansia da– e da conquista del primo posta sulla battigia–. O sarà che la competizione al femminile, specie se si arriva alla mani e persino ai capelli, fa sempre notizia, fatto sta che la violentissimatrascoppiata in un noto lido di, nel Napoletano, (con tanto diche postiamo di seguito tratto da Youtube) non smette di raccogliere commenti di sgomento e indignazione social (e non solo).inDunque, per interminabili minuti, su quel lido sventurato e in una domenica più rovente del solito, non si è capito più niente. Secondo quanto si è appreso, il motivo del contendere sarebbe riconducibile al posizionamento di unin. Un ambìto posto in palio, su cui si sarebbero letteralmente accapigliate due, che avrebbero preteso dal bagnino un posto al sole in riva al mare, da posizionare avanti a chi era arrivato la mattina presto per aggiudicarsi la postazione migliore.