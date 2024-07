Una panchina rossa al centro diurno anziani Malpighi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 luglio 2024) Arezzo, 15 luglio 2024 – Cerimonia di inaugurazione questa mattina, presso ilperAutosufficientidi Via Fiorentina, per l'installazione di una, simbolo della lotta contro il femminicidio e la violenza di genere. Si tratta di un progetto che nella sua organizzazione e realizzazione ha coinvolto gli ospiti del, con la finalità di sensibilizzare e promuovere la consapevolezza riguardo un fenomeno odioso che non accenna a diminuire, e con l'obiettivo di rafforzare il senso di comunità e il coinvolgimento attivo degliin iniziative sociali. Questo, in particolare, lo scopo ultimo del, ovvero la promozione di attività che stimolino la partecipazione attiva degli ospiti, incoraggiando la riflessione su temi sociali rilevanti: in questo senso, lasi propone come spazio di memoria per ricordare tutte le vittime di femminicidio.