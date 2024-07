Tragico incidente con lo scooter Muore a Roma giovane avvocato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 15 luglio 2024) Una notizia che nessuno avrebbe mai voluto sentire a Pedaso: la morte di Davide Patacchiola,29enne, cresciuto a Pedaso poi trasferitosi adove sabato è morto a seguito di. Patacchiola era in sella al suo, quando, giunto in piazzale Caravaggio (in zona Ardeatino) ha proseguito dritto sulla rotatoria schiantandosi violentemente a terra. L’impatto con l’asfalto non ha lasciato scampo al 29enne, deceduto sul posto. La famiglia Patacchiola era originaria di La Spezia. Davide si era trasferito a Pedaso con il suo papà, la mamma e la sorella Andrea più piccola di lui di qualche anno, nel tempo della frequentazione delle scuole elementari a seguito degli incarichi professionali di suo padre, sottufficiale di Marina.