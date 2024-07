Ten Hag critica la prestazione del Manchester United definendola non abbastanza buona dopo la sconfitta per 1-0 al Rosenborg

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 15 luglio 2024) 2024-07-15 21:20:54 Breaking news: Erik ten Hag si è scagliato contro i suoi giocatori del, affermando che “questo non è lo standard del calcio di alto livello”,che hanno iniziato la loro campagna pre-campionato con unaper 1-0 astasera. Il Ten Hag ha schierato il quintetto esperto Casemiro, Marcus Rashford, Jonny Evans, Mason Mount e Aaron Wan-Bissaka per i primi 45 minuti, prima di passare a un XI più giovane per il secondo tempo. Ma solo il portiere Radek Vitek è riuscito a meritarsi un riconoscimentoaver effettuato una serie di parate brillanti che hanno tenuto fuori il, che aveva colpito anche quattro legni, fino al recupero, quando Noah Holm ha segnato con l’ultimo calcio della partita.