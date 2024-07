Stranger Things 5 | i nuovi membri del cast svelati da un video dietro le quinte

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di lunedì 15 luglio 2024) Tre nomi sono stati annunciati da Netflix per unirsi aldell’ultima tanto attesa stagione di. Parliamo di Nell Fisher, conosciuta per Evil Dead Rise, Alex Breaux, attore in Waco: The Aftermath e infine Jake Connelly, come annunciato su Variety. Idelsono stati annunciati attraverso unledal set. Nelsono presenti inquadrature di teatri di posa di Atlanta, dove la quinta stagione diè stata girata per la maggior parte del 2024. Ilè narrato con la voce fuori campo dal, in particolare sentiamo Caleb McLaughlin, Lucas, che afferma che la quinta stagione è arrivata circa a metà della produzione. Ilevita di addentrarsi nella trama, tranne che per alcuni dettagli e alcuni momenti intriganti.