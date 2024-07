Settimana estiva temperature fino ai 36 | prima prolungata ondata di caldo sulla Bergamasca

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 15 luglio 2024) Gabriele Galastro del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il meteo a Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Analisi Sinottica Una nuova espansione dell’anticiclone dal nord Africa all’Europa meridionale e orientale impedirà per diversi giorni alle perturbazioni atlantiche di raggiungere l’Italia, garantendo pertanto una prevalenza di tempo soleggiato anchenostra regione. Lerisaliranno gradualmente nei prossimi giorni, dando luogo alladidi questa stagioneLombardia: ecco le previsioni meteo a Bergamo nei prossimi giorni. Lunedì 15 luglio 2024 Tempo previsto: per l’intera giornata su tutta la regione cielo sereno o poco nuvoloso.: minime comprese tra 18 e 21°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 30 e 34°C.