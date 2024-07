Santa Maria Novella maxi sequestro di merce abusiva

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 luglio 2024) Firenze, 15 luglio 2024 - Oltre 700 pezzi trae attrezzatura per la venditasu suolo pubblico sono stati sequestrati dagli agenti dei reparti Fortezza e antidegrado insieme a due volanti della polizia di stato. E’ accaduto nel corso dei controlli in piazza Stazione lato Alamanni, a seguito di numerose segnalazioni per venditasu area pubblica. Con l’intervento sono stati effettuati due sequestri dia persone note per la venditasu area pubblica e per trasporto di(oggetti per la cura e l’igiene personale) in quantità e tipologia tali da non costituire normale acquisto per uso personale. Alle due persone sono stati contestati i relativi verbali e per una delle due è scattato anche l’ordine di allontanamento per 48h dalla zona della stazione.