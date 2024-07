Politano | Conte? Spero che i risultati siano quelli avuti all’Inter!

Leggi tutta la notizia su inter-news

ha parlato die del suo lavoro in questi primi giorni di Napoli. L'esterno azzurro si è riferito anche al periodo. SPERANZA – Dal ritiro di Dimaro, Matteosi è detto speranzoso sull'avventura di Antonioal Napoli e sulla prossima stagione. Le sue parole: «Sappiamo che quest'anno è dura, soprattutto il ritiro perché col mister si lavora tanto. Dobbiamo dare tutto noi stessi per prepararci al meglio alla stagione. Il mister è sempre uguale, è sempre carico negli allenamenti, speriamo che anche isarannoche ha avuto con l'Inter».