Perinetti | Conte porta la cultura del lavoro

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 15 luglio 2024) Giorgio, direttore tecnico dell’Avellino, ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Goal in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Il direttore, ex dirigente del Napoli, ha lavorato cona Bari. Ha parlato quindi proprio di quello chepuòre al Napoli alla luce dell’esperienza vissuta con il nuovo tecnico del Napoli. Di seguito quanto affermato.parla diCosì ha iniziato a parlare: “Ho condiviso una stagione cona Bari, so quanto e come lavora, però poi parlerà il campo.ladel, di unmirato e sensato. Ilviene individualizzato in base alle caratteristiche dei calciatori, c’è undietro, non è cheli fa correre tanto per correre. I giocatori oggi possono essere smarriti perché i carichi disono pesanti, poi avranno dei benefici, se ne renderanno conto e quindi seguiranno sempre il loro tecnico.