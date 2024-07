Perché Thomas Matthew Crooks ha usato un AR-15 per sparare contro Trump?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 15 luglio 2024) Mentre continuano le indagini per capire quali siano state le possibili motivazioni che hanno spinto il giovaneDonald, durante un comizio a Butler, emergono nuovi dettagli simbolici sull’arma utilizzata, il fucile semiautomatico AR-15. Non è un fucile come gli altri, è quello utilizzato di solito nelle stragi di massa che dilaniano gli USA da anni. Per un ragazzo, dedito al culto dell’esercito e della guerra, l’AR-15 è l’incarnazione massima di un movimento politico che spinge ogni cittadino farsi giustizia da sé. L’AR-15 è un emblema talmente potente di questa ideologia da comparire sulle spillette di latta e sulle cravatte di alcuni membri repubblicani del Congresso. Nel febbraio 2023, infatti, Andrew Clyde (Georgia), George Santos (New York) e Anna Paulina Luna (Florida) mostravano con orgoglio i distintivi, simbolo del loro impegno nei confronti del Secondo Emendamento e del diritto degli americani a portare armi.