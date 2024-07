Pensioni anticipate 42+10 e coefficienti di trasformazione | quanto incidono sul calcolo?

Leggi tutta la notizia su pensionipertutti

(Di lunedì 15 luglio 2024) Il tema riformacontinua ad essere un argomento molto ‘caldo’, sul portale moltissimi stanno facendo domande a seguito dei nostri articoli sulla cristallizzazione del diritto maturato relativamente all’anticipata Fornero qualora cambiassero le leggi dal 2025. Una domanda molto interessante é stata posta al nostro esperto previdenziale dal Signor Giancarlo che cerca di comprendere se la cristallizzazione comprenda anche il coefficiente dibiennale. Il Dott. Perfetto fornisce come sempre un risposta accurata e semplice allo stesso tempo. In estrema sintesi Perfetto fa notare come il coefficiente dinon sia vincolato dalla cristallizzazione del diritto inè legato all’età anagrafica, quindi verrà calcolato tenendo conto dell’anno in cui uno decide di andare in quiescenza e non dell’anno in cui é stato maturato il diritto.